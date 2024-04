Voller Biertank am Urfahraner Markt: "Wir sind startklar"

Die Autodrome werden noch einmal aufgeputzt, das Besteck für die Bratwürstel poliert und die Bierpaletten eingelagert: Es sind die letzten Vorbereitungen für das größte und älteste Volksfest Oberösterreichs. Mehr als eine halbe Million Besucherinnen und Besucher werden in den kommenden neun Tagen am Urfahraner Markt erwartet.

Die Autodrome wurden auf Hochglanz poliert. Bild: vega

"Wir sind startklar", sagt Festwirt Patrick Stützner. Vor dem großen Zelt, das mehr als 2000 Gäste fasst, wurde ein großer Truck in Position gebracht. Er ist vollgetankt. Tausende Liter Bier werden über einen Feuerwehrschlauch zu den Zapfhähnen fließen. Von dort sollen - sofern die Gäste genauso durstig sind wie im Herbst - wieder 110.000 Halbe ausgeschenkt werden.

1600 Sitzplätze gibt es im Festzelt, insgesamt haben mehr als 2000 Gäste Platz. Bild: vega

Die Preise im Zelt

Der Preis für ein großes Bier blieb unverändert bei 6,40 Euro. "Vielleicht meint es der Wettergott deshalb so gut mit uns", sagt Stützner mit einem Lachen. Für einen Sommerspritzer zahlt man 6,90 Euro, eine Limo kostet 5,50 Euro und ein Hendl mit Beilage 17,20 Euro.

Man habe sich gegen eine Preiserhöhung entschieden, weil sich die Energiekosten wieder etwas normalisiert hätten. "Wenn wir können, behalten wir die Preise bei", sagt der Festwirt. Aufgrund der guten Buchungslage und der "herrlichen Wettervorhersage" zeigt er sich optimistisch, dass sich der Urfahraner Markt wieder auszahlen wird.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Gastro-Hütten geschmückt. Bild: vega

Ein Markt der Generationen

Entspannt blickt auch "Urfix"-Urgestein Andreas Bachmaier der Eröffnung am Samstag entgegen. Er ist ein Routinier: Mit der Petersburger Schlittenbahn, die einst seine Eltern gekauft hatten, feiert der Welser ein Jubiläum: "Wir sind jetzt schon die 40. Saison damit vertreten", sagt er. Gemeinsam mit seiner Ehefrau wird Bachmaier die Adrenalin-hungrigen Fahrgäste in Stimmung bringen. Das liegt ihm im Blut: Schon seine Urgroßeltern verdienten ihr Geld als Gaukler.

Andreas Bachmaier (links) ist seit Kindheitstagen mit der Petersburger Schlittenbahn am Urfahraner Markt - in den kommenden Tagen wird er auch als Ansager Stimmung machen. Bild: vega

Traditionsbetriebe und Neuheiten

Eine Institution am Urfahraner Markt ist auch der Bratwürstelstand, den Kirstin Rebhandl in dritter Generation betreibt. "Meine Oma und mein Opa haben 1949 damit angefangen", erzählt sie. Schweinsbratwürstel vom Holzkohlegrill sind die Spezialität des Familienbetriebs.

Direkt gegenüber der Traditionsbude kommt am Samstag eine Neuheit in Fahrt. Noch ist das Kettenkarussell beim "Jules Verne Tower" am Boden, am Samstagvormittag steigt es 80 Meter in die Höhe, und gewährt einen Rundumblick auf die Landeshauptstadt. Eine weitere Besonderheit finden die Besucherinnen und Besucher im Medienzelt. Dort können sie sich kostenlos eine Urfahraner-Markt-Münze prägen lassen - als Erinnerungsstück an den Frühjahrsmarkt 2024.

Der "Jules Verne Tower" ist die Hauptattraktion am Urfahraner Frühjahrsmarkt 2024. Bild: vega

Die Programm-Highlights

Offiziell eröffnet wird der Markt um 10 Uhr mit der Begrüßung durch den Linzer Bürgermeister Klaus Luger und der Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer sowie einem Salut der Pranger Schützen. Danach können alle Fahrgeschäfte eine Stunde lang kostenlos genutzt werden. Der traditionelle Bieranstich erfolgt um 11.30 Uhr.

Weitere Programm-Höhepunkte sind der "Charity"-Montag mit einer Promi-Spendenaktion und dem anschließenden Konzert, der Familientag am Donnerstag mit einem Besuch vom detektivischen Fahrrad "Tom Turbo" oder das Riesenfeuerwerk am Freitag. Zum Florianitag am Freitag, 4. Mai, werden die Freiwilligen Feuerwehren ihr Können zeigen und das Publikum unterhalten. Ein feierlicher Ausklang wird dann am Sonntag, 5. Mai, beim Tag der Blasmusik geboten.

