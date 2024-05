2 Österreicher starben bei Kanu-Unfall in Südfrankreich

Wie die örtlichen Behörden am Montag mitteilten, handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau, die in der Ardèche-Region Urlaub machten. Das Außenministerium bestätigte abends den Tod zweier österreichischer Staatsbürger in Frankreich.

Das Boot des Paares, ein aufblasbares Kanu, geriet demnach am Sonntagnachmittag in einen Strudel und kippte um. Der Mann trug einen Helm mit der Aufschrift eines österreichischen Canyoning-Clubs. Näheres war vorerst nicht bekannt.





