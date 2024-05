Mountainbiker (60) prallte in Altmünster gegen Steine - verletzt

Der 60-Jährige und sein Freund (63), beide aus dem Bezirk Gmunden, hatten am Samstag einen Ausflug auf ihren Mountainbikes unternommen. Sie starteten am Vormittag in Altmünster. Die Tour führte sie über das Weißenbachtal, den Attersee und vom Gasthof Kienklause über das Skigebiet "Hochlecken" zur Großalmstraße.

Beim letzten Streckenabschnitt fuhr der 60-Jährige voran. Aus noch unbekannter Ursache kam er mit seinem Mountainbike von der Forststraße rechts ab. Er touchierte mehrere kopfgroße Steine und blieb verletzt neben der Forststraße liegen. Sein Freund übernahm die Erstversorgung, danach holte der 63-Jährige Hilfe via Notfall-App. Der 60-Jährige wurde mit Verletzungen in das Klinikum Gmunden gebracht.

