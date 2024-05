Feuerwehrfahrzeug stürzte bei Einsatzfahrt im Innviertel um

Mitten in der Nacht rückten die Feuerwehren im Bezirk Schärding zu einem Großeinsatz aus: Wie berichtet, war im Gemeindegebiet von Kopfing im Innkreis ein Nebengebäude einer ehemaligen Landwirtschaft in Brand geraten. Alarmstufe 2 wurde ausgerufen, zehn Feuerwehren rückten am Samstag gegen 1:30 Uhr an – darunter auch die Feuerwehr Engelhartszell, die sich unter anderem mit ihrer Teleskopmastbühne auf den Weg zum Einsatzort machte.

Allzu weit kam die Besatzung des Schwerfahrzeugs allerdings nicht: Kurz nach der Ortsausfahrt Engelhartszell kam der Wagen in einer scharfen Rechtskurve nach links von der B136 ab und stürzte um.

Besatzung blieb unverletzt

"Die dreiköpfige Besatzung des Einsatzfahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt", teilte die Freiwillige Feuerwehr Ried im Innkreis mit. Die Florians aus dem Nachbarbezirk rückten mittels Kranfahrzeug zur Bergung des Wagens an. Gemeinsam mit der Feuerwehr Schärding standen sie gut fünf Stunden lang im Einsatz um das tonnenschwere Fahrzeug wieder auf die Räder zu stellen. Für den Brand in Kopfing wurde die Teleskopmastbühne der Feuerwehr Andorf nachalarmiert.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf der B136 kurz nach der Ortsausfahrt Engelhartszell

