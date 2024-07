Nach Fenstersturz in Niederthalheim: 18-monatiger Bub immer noch auf Intensivstation

Während sich die Mutter um ihr zweites Kind im Säuglingsalter kümmerte, kletterte der 18 Monate alte Bub in einem unbeobachteten Moment über eine Couch auf das Fensterbrett und stürzte aus dem geöffneten Fenster. Beim Aufprall am Asphalt wurde das Kleinkind schwer am Kopf verletzt.

Die OÖN haben berichtet: 18 Monate alter Bub stürzte in Niederthalheim vier Meter in die Tiefe

Knapp zwei Wochen nach dem Unfall gibt es noch keine Entwarnung, da der Bub weiterhin auf der Kinderintensivstation des Kepler Universitätsklinikums behandelt werden muss, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses.

Ermittlungen laufen

Derzeit wird der genaue Unfallhergang von der Polizei untersucht. "Die Eltern werden einvernommen sowie mögliche Zeugen", sagt Silke Enzlmüller von der Staatsanwaltschaft Wels.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Unfall bei Ritterfest: Mutter und Tochter noch auf der Intensivstation

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.