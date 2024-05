Gast nach Bootsparty verschwunden: Suchaktion an der Donau in Landshaag

Bild: Freiwillige Feuerwehr Zwettl an der Rodl

Die Feuerwehr Zwettl an der Rodl unterstützte die Kollegen mit ihrer Feuerwehrdrohne.

Fünf Personen im Alter von 25 bis 53 Jahren hatten in der Nacht auf Sonntag auf einem Boot in Unterlandshaag (Gemeinde Feldkirchen an der Donau) feuchtfröhlich gefeiert. Als die Gruppe das Boot über einen schwimmenden Steg verlassen wollte, stürzte ein Partygast ins Wasser und musste von den anderen herausgezogen werden.

Auf dem Weg Richtung Ufer verlor eine Frau dann ihren Lebensgefährten aus den Augen. Aus Angst, er sei ebenfalls in die Donau gestürzt, alarmierte sie schließlich gegen 23 Uhr die Einsatzkräfte. Aufgrund von starker Alkoholisierung und Panik konnte die Frau aber keine näheren Angaben zum Verschwinden des Mannes machen.

Mehrere Polizeistreifen waren mit Hunden vor Ort. Die Feuerwehren Landshaag, Feldkirchen, Aschach und Zwettl an der Rodl waren mit 120 Helfern im Einsatz, an der Suche beteiligten sich weiters drei Sanitäter.

Mit vier Booten und zwei Zillen wurden am Wasser nach der vermissten Person gesucht, wie die Feuerwehr Landshaag berichtet:

Der Vermisste konnte schließlich auf einem Boot an Land gefunden werden. Er war ebenfalls stark betrunken. Gegen ein Uhr früh konnten die Feuerwehren den Einsatz an der Donau beenden.

