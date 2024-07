Pendler-Ärger über verlegte Bushaltestelle in Aigen-Schlägl

Seit Wochen wird im Stiftsort im Bezirk Rohrbach auf Hochtouren am Anschluss an Glasfaser und damit schnelleres Internet gearbeitet. Derzeit rund um den Marktplatz. Holprig sind deshalb aber momentan nicht nur die Straßen in der Marktgemeinde. Holprig gestaltete sich für viele Öffi-Nutzerinnen und -Nutzer diese Woche auch die durch die Bauarbeiten bedingte Verlegung der Haltestelle vom Marktplatz in die Parallelstraße.