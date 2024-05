Fahrschüler (17) kollidierte bei Übungsfahrt in Kirchberg mit Motorradlenker

Der Deutsche war am Sonntagvormittag mit seinem Motorrad von Ostermiething kommend in Richtung Salzburg gefahren. In Kirchberg wollte der 57-Jährige einen vor ihm fahrenden Wohnwagen überholen. In diesem Streckenbereich gilt eigentlich ein Überholverbot. Dabei übersah der Zweiradlenker einen entgegenkommenden Pkw. Ein 17-Jähriger aus Tamsweg befand sich gerade auf Übungsfahrt mit seinen Eltern (52, 62) sowie den beiden Geschwistern, elf und 14 Jahre alt. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Der 57-Jährige touchierte den linken Bereich des Fahrzeuges und kam auf dem rechten Fahrbahnrand zu Sturz. Der Biker wurde mit Verletzungen am Bein in das KH Oberndorf gebracht. Alkotest bei den Lenkern waren negativ.

