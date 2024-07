Andi Goldberger und Willi Litzlbauer feiern mit "ihrem" Dorffest ein Jubiläum

Seit 30 Jahren ist der letzte Sonntag im Juli für viele ein besonderer Termin: In Waldzell steigt übermorgen einmal mehr das legendäre Dorffest. Auf die Beine gestellt von Beginn an von Willi Litzlbauer, einem Organisationstalent ohnegleichen. "Seine Kontakte reichen von Pontius zu Pilatus", sagt einer, der es wissen muss: Skispringer-Legende Andreas Goldberger. Der noch immer spindeldürre Andi ist mit dem Rennrad von Mondsee nach Waldzell zur "Dorffest-Pressekonferenz" angereist. Pressekonferenz ist eigentlich der falsche Ausdruck. In der Laube von Willi Litzlbauer hat sich gut eine Handvoll Leute eingefunden. Um in "dreißigjährigen Erinnerungen" zu schwelgen. Dabei laufen "Goldi und Poldl" (Litzlbauer kennen viele weniger als Willi als vielmehr "Poldl") zu Hochform auf. Nicht nur über Wetterereignisse wie den Platzregen im Vorjahr wird dabei gesprochen. Über so manche Erinnerung wird hier lieber der Mantel des Schweigens gehüllt, nicht aber über die Anfänge des Dorffestes.

"Georg Mairinger hat meine Idee, ein Fest für alle Waldzeller und solche, die gerne feiern, zu organisieren, gefallen. Er hat mit einem Tourismusverband sofort mitgemacht", erinnert sich Litzlbauer. "Was wir brauchen, ist ein prominenter Aufhänger", überlegten die beiden damals freilich nicht lange, wer denn das sein könnte.

Waldzells berühmtester Sohn, Goldberger, musste nicht lange gebeten werden. "Logisch hab ich da mitgemacht. Ich war einigen Waldzellern, die mich als Fans rund um die halbe Welt begleitet haben, ja auch zu Dank verpflichtet", sagt Goldberger. Und er hat quasi nicht nur den Ehrenschutz übernommen, er war – "bis auf ein Jahr, da ist sich das wegen eines Mattenspringens nicht ausgegangen" – immer auch dabei.

"Einer der wichtigsten Termine"

Zuletzt immer wieder auch als Zugpferd der Legenden-Wanderung, mit der das Dorffest gestartet wird. "Das Waldzeller Dorffest ist einer meiner wichtigsten Termine im Jahr." Mit Goldberger kommen regelmäßig auch weitere prominente "Zugpferde" nach Waldzell. Dank Litzlbauer, der anscheinend Gott und die Welt kennt. Als Beweis schnappt dieser mitten unter der Pressekonferenz das Handy von Goldberger, um mit einem weiteren Skispringer-Ass, Martin Koch – der ebenfalls an der heurigen Legenden-Wanderung teilnehmen wird – auszumachen, wo dieser am besten in Waldzell nächtigen wird. Mit Thomas Morgenstern und Rupert Hirner kommen weitere ehemalige Skispringer nach Waldzell, um hier aber ihrer neuen Leidenschaft nachzugehen: Morgenstern als Heli-Pilot bei Hubschrauber-Rundflügen, Hirner als Organisator des heuer auf dem Programm stehenden Bungee-Jumpings.

Litzlbauer bringt und brachte aber nicht nur Ski-Legenden wie Annemarie Moser-Pröll, Reini Bachler, Heinz Kuttin und Mario Stecher nach Waldzell, seine hervorragenden Kicker-Kontakte nutzt er ebenfalls regelmäßig, um Fußballer-Größen am Dorffest aufmarschieren zu lassen. Erinnert werden darf in diesem Zusammenhang nur an Erfolgstrainer Oliver Glasner oder an den leider schon verstorbenen Paul Gludovatz. Unterstützt wird Litzlbauer, was Fußballer-Kontakte angeht, von seinem Freund und Fußball-Manager Stefan Reiter, der heuer erstmals ebenfalls an der Legenden-Wanderung teilnehmen wird. Nutznießer des Waldzeller Dorffestes sind nicht nur die vielen Besucher, denen mit einem Haufen Programmpunkten Kurzweile total geboten wird, sondern vor allem auch die Waldzeller Vereine, die sich um das Wohl der vielen Gäste kümmern.

Programm-Höhepunkte:

Samstag, 27. Juli: Probebeleuchtung ab 16 Uhr, Livemusik ab 20 Uhr

Sonntag, 28. Juli: Die Legendenwanderung startet um 9 Uhr am Dorfplatz. 10.30 Uhr: Bieranstich und Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Taiskirchen; 12.30 Uhr: Traktor-Oldtimer-Ausfahrt; ab 12 Uhr: Zauber- und Verblüffungskünstler Gerry; ab 13 Uhr sind die Stelzengeher von Teatro Banal am Dorfplatz unterwegs; 14 Uhr: bunter Nachmittag mit Livemusik; 15 Uhr: Schau der Waldzeller Schuhplattler; 16 und 18 Uhr: Samba Show Latino; um 19 Uhr startet die Verlosung des SV Waldzell bei der Preise im Wert von mehr als 10.000 Euro verlost werden; 20 Uhr: Open Air der Band "Moohill42"; 22 Uhr: Feuerwerk. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Hubschrauber-Rundflügen und Bungee-Jumping.

