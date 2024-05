Zahl der Firmlinge hat sich seit 1995 fast halbiert

Schon seit 6. April finden an Wochenenden und Feiertagen Firmungen in der Diözese Linz statt. Den Anfang machte Eberschwang, abgeschlossen wird die Saison am 5. Oktober in der Herz-Jesu-Pfarre in Linz. Traditionell ist aber das Pfingstwochenende eines der bedeutendsten, um jungen Menschen dieses Sakrament zu spenden: das Fest der Sendung des Heiligen Geistes, immer am 50. Tag der Osterzeit, 49 Tage nach Ostersonntag.