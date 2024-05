6 Gründe, warum der LASK in Salzburg an das Limit geht

Sturm Graz hat es am Sonntag selbst in der Hand: Nach einem Heimsieg gegen Klagenfurt kann die Meisterparty beginnen. Sollte dieser nicht gelingen, brauchen die Grazer Hilfe vom LASK, der gleichzeitig gegen Verfolger Salzburg spielt. Die Befürchtung der Sturm-Fans: Die Athletiker lassen die Saison nur noch auslaufen, weil der dritte Platz feststeht. Es geht um nichts mehr für den LASK - zumindest, was die Tabelle betrifft.