Ein Hauch Toskana weht über den Attersee

Den Freitag meiden die Italiener. Zumindest den 17. Eine offizielle Eröffnung eines Geschäftslokals an diesem Tag könnte Unglück bringen. Aberglaube? Ziemlich sicher. Für Bandino Lo Franco zahlt sich das Warten aber aus. Immerhin sei der Attersee so etwas wie die "Malediven Österreichs". Er habe sich gleich in die Gegend verliebt, die Verbundenheit zu Natur und zu Heimat sei hier ähnlich wie zu Hause.