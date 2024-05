Motorradfahrer (20) verunglückte auf der B120 bei Gschwandt tödlich

Eine Motorradausfahrt hat am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Gschwandt ein Todesopfer gefordert: Ein junger Mann aus dem Bezirk Gmunden, der mit zwei weiteren Bikern auf der B120 vom Scharnstein kommend in Richtung Gmunden unterwegs war, hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren. In einer Linkskurve touchierte er die Leitplanke und kam zu Sturz. Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

B120 stundenlang gesperrt

Die B120 rund zweieinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Aufräumarbeiten wurden durch die örtliche Feuerwehr durchgeführt. Laut Polizei dürfte es sich um einen Alleinunfall gehandelt haben. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, hieß es am Samstagabend. Die Straße sei zum Unfallzeitpunkt in trockenem Zustand gewesen.

Dritter tödlicher Unfall in dieser Woche

Es war der dritte tödliche Motorradunfall auf Oberösterreichs Straßen binnen einer Woche. Erst am Mittwoch war ein 84-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall im Gemeindegebiet Taiskirchen (Bezirk Ried im Innkreis) ums Leben gekommen. Am Sonntag zog sich ein ein 53-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß auf der B38 bei Vorderweißenbach tödliche Verletzungen zu.

Lesen Sie auch: 53-jähriger Motorradfahrer im Mühlviertel tödlich verunglückt

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf der B120 im Gemeindegebiet von Gschwandt (Bezirk Gmunden)

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.