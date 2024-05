Deutscher (38) aus Klettersteig am Gosausee gerettet

Eine Klettertour hat am Samstagnachmittag für drei Männer aus Wien ein frühes Ende gefunden: Die beiden Deutschen und der Österreicher wollten den ohnehin nicht allzu langen Laserer-Alpin-Klettersteig am Vorderen Gosausee begehen. Zumindest einer der drei dürfte dabei die zu erwartenden Schwierigkeiten unterschätzt haben.

Der Klettersteig, der auf lediglich 420 Metern rund 60 Höhenmeter überwindet, ist mit der Schwierigkeit "C" (schwierig) bewertet und gilt als kurze Plaisir-Route mit schönem Ausblick. Er ist vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Querung, die auf Trittstiften direkt über der Wasseroberfläche verläuft, bei Touristen beliebt. Genau diese sogenannte "Nasenquerung" im ersten Drittel des Steigs wurde dem 38-Jährigen zum Verhängnis. Laut Polizei geriet er derart in Panik, dass er nicht mehr in der Lage war, weiterzugehen.

Mittels Mannschaftszug wurde der Deutsche sicher auf den Gehweg gebracht. Bild: Bergrettung Gosau

5 Bergretter im Einsatz

Wanderer, die auf dem Weg unmittelbar über dem Klettersteig vorbeikamen, bemerkten die missliche Lage des Mannes und verständigten über den Notruf 140 die Bergrettung. Fünf Bergretter der Ortsstelle Gosau rückten aus und brachten den hilflosen, aber unverletzten Mann mittels Mannschaftszug in Sicherheit. Seine zwei Begleiter im Alter von 39 und 47 Jahren konnten selbstständig aus dem Klettersteig aussteigen und anschließend mit ihrem geretteten Kletterkollegen zurück zum Ausgangspunkt wandern.

Lokalisierung: Der Laserer Alpin Klettersteig verläuft direkt am Vorderen Gosausee

