Im Jahr 1927 wurde die Firma Silbergasser in Wels gegründet, 1975 übersiedelte das Familienunternehmen an den jetzigen Standort in Gunskirchen. Nun wird die Kfz-Werkstätte mit 70 Mitarbeitern verkauft. Die Salzburger Pappas Automobilvertriebs GmbH will die Firma übernehmen, der Abschluss ist für den Sommer geplant.