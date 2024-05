"Aus Langeweile": 4 Jugendliche verursachten zehntausende Euro Schaden

Allzu schwer machten sie es den Ermittlern nicht: Von fast allen Straftaten, die eine Jugendbande aus dem Großraum Wels in den vergangenen Monaten begangen hatte, lag umfangreiches Videomaterial vor. Die vier Burschen aus Wels, Buchkirchen und Marchtrenk hatten einen Großteil ihrer Vandalismus-Akte mittels Handy gefilmt und gespeichert.

Zehntausende Euro Schaden

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem die Jugendlichen im März auf frischer Tat ertappt worden waren. Insgesamt wurden den 17-Jährigen 19 Fälle von Sachbeschädigung nachgewiesen. So beschädigten sie mehrmals öffentliche Toiletten in Scharten und Eferding, sprengten mit illegalen Böllern einen Kaugummi-Automaten, Leitpflöcke und Briefkästen. Am Bahnhof in Marchtrenk zerstörten sie einen Monitor und verwüsteten die WC-Anlage. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Tatbegehungsgrund: Langeweile

Nach umfangreichen Ermittlungen in den Bezirken Eferding und Wels-Land wurden die Verdächtigen mittlerweile einvernommen. Das Quartett zeigte sich – wohl auch aufgrund der Beweislast – zu den Vorwürfen geständig. Als Tatbegehungsgrund gaben sie Langeweile an. Die Burschen werden bei der Staatsanwaltschaft Wels und bei der Bezirksverwaltungsbehörde Eferding angezeigt, teilte die Polizei am Montagabend mit.

