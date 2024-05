54-Jähriger stürzte auf Baustelle in Kirchdorf in den Tod

Rettung, Polizei, Feuerwehr, Notarzt standen am Montag um die Mittagszeit im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems im Einsatz. Sie konnten einem 54-jährigen Arbeiter aber nicht mehr helfen: Der Mann war gegen 12:50 Uhr auf einer Baustelle rund neun Meter abgestürzt und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch am Unfallort starb. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.

Drohnenaufnahmen zeigen den Unfallort. Bild: www.fotokerschi.at | Rauscher

Was war passiert? Unmittelbar vor dem Unfall hatte der 54-Jährige eine Schutzgerüstbühne am Seil eines Krans befestigt. Er stellte sich dann auf die Bühne, hielt sich am Seil fest und erteilte die Kranführer die Freigabe, das Gerüst auf das Dach des Rohbaus zu heben. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und in die Tiefe gestürzt sein. Arbeitskollegen alarmierten die Einsatzkräfte, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Arbeiters feststellen.

