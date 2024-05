Häuslbauer-Förderung: 1,5 Prozent Verzinsung gilt für 20 Jahre

Nun ist klar, wie die neue Förderung für Häuslbauer aussieht: Sie bekommen von der Hypo Landesbank ein Darlehen mit 35 Jahren Laufzeit mit einer Fixverzinsung von 1,5 Prozent in den ersten 20 Jahren, danach ist sie variabel. Das kündigte Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FP) an.

Die Regelung gilt ab 1. Juli, ab dann werden diese Darlehen also ausgezahlt. Beantragt werden können sie aber schon ab sofort. Auch können die neuen Konditionen für jene Darlehen geltend gemacht werden, die seit 18. April beantragt wurden und die eine Zusicherung bekommen haben.

Bis Ende 2025 wird es die Regelung laut Haimbuchner geben. So lange können sich Häuslbauer also den niedrigen Zinssatz auf 20 Jahre sichern, vorausgesetzt sie liegen nicht über den Einkommensgrenzen der oberösterreichischen Wohnbauförderung (50.000 Euro netto pro Jahr pro Person; 85.000 Euro netto pro Jahr für zwei Personen).

Insgesamt legt das Land jetzt noch Geld drauf, damit alle Interessenten die günstigen Konditionen bekommen (kein "first come, first served"). Denn das Bundesbudget für die Zinszuschüsse aus dem Ende Februar angekündigten Wohnbaupaket ist mit 4,8 Millionen Euro für die nächsten dreieinhalb Jahre begrenzt. Das reicht für rund 800 Fördernehmer. Das Land zahlt für diese voraussichtlich rund 23 Millionen Euro über die gesamten 20 Jahre.

Das Land nimmt auch, wie berichtet, als größtmögliche Darlehenssumme nicht die bis zu 200.000 Euro des Bundes her, sondern die bisherigen Summen der Landes-Wohnbauförderung. Im Schnitt sind das knapp 100.000 Euro Darlehensvolumen pro Fördernehmer.

"Wir hoffen, dass es mit dieser Förderung einen Ruck bei den Häuslbauern geben wird", sagt Haimbuchner. Das solle die Bauwirtschaft ankurbeln, die zuletzt zu einem Stillstand gekommen sei. Haimbuchner kritisierte abermals die Bundesregierung wegen "schwerer handwerklicher Fehler" bei der Umsetzung des Wohnbaupakets.

