Das Wohnbaupaket nimmt Formen an.

Am Montag war es so weit: Drei Monate nachdem der Bund das Wohnbaupaket angekündigt hatte, präsentierte das Land die neue Häuslbauer-Förderung in Oberösterreich. Von einer "einzigartigen Förderung" sprach Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP). Offen ist noch, wie es bei Bau und Sanierung von Wohnungen weitergeht.