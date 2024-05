Am Dienstag (19 Uhr, Sky) fällt die finale Entscheidung in der Fußball-Bundesliga 2023/24. Das fünfte Europacup-Ticket (für die zweite Quali-Runde der Conference League) steht auf dem Spiel, der TSV Hartberg muss mit Heimvorteil und in Bestbesetzung gegen Austria Wien einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.