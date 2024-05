Ernährungssicherheit: "Wir sind heute verantwortlich für die Semmerl von morgen"

Zu sorglos werde mit den natürlichen Ressourcen umgegangen, sagt Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) bei der heutigen Pressekonferenz. In Oberösterreich sind pro Person bereits knapp 400 Quadratmeter versiegelt und täglich kommen - je nach Berechnung - 0,8 bis 4,25 Hektar dazu.

Derzeit gibt es im Bundesland rund 11.000 Hektar an Baulandreserven. Das sind jene Areale, die bereits als Bauland gewidmet, aber noch unverbaut sind und entsprechen in ihrer Größe etwa der bebauten Fläche Wiens. Trotzdem finden weiterhin Umwidmungen statt. Das gefährde auf lange Sicht die Ernährungssicherheit, weil auf versiegelten Flächen keine Lebensmittel angebaut werden können. "Wenn da einmal ein Parkplatz ist, bekommen wir den Boden nicht wieder zurück", sagt Kaineder.

Ökologie und Ökonomie im Einklang

"Wir müssen uns heute Gedanken über die zukünftige Ernährungssicherheit machen. Wir sind heute verantwortlich für die Semmerl von morgen", sagt Vizekanzler Werner Kogler. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, müsse man die Wirtschaft im Einklang mit der Natur organisieren. Wie das funktionieren kann, zeigt sich am Beispiel der Bäckerei Brodsüchtig mit Sitz in Steyregg. Die Inhaber und Co-Gründer Oliver Raferzeder und Stefan Faschinger produzieren seit dem Start vor acht Jahren rein biologisch und beziehen ihre Rohstoffe von regional Lieferanten. Dabei sind sie auch wirtschaftlich erfolgreich: "Den Menschen wird das Thema bewusster sie achten vermehrt auf die Herkunft ihrer Lebensmittel", sagt Faschinger. Personalmangel sei ebenfalls kein Thema. "Wir sind vollbesetzt und müssen sogar potentielle Mitarbeiter ablehnen", so Faschinger.

"Bodenschutz ist Umweltschutz"

Abseits der reinen Produktionsflächen, sind die unverbauten Flächen auch für das Klima relevant. Sie speichern CO 2 und nehmen Wasser auf, wodurch es seltener zu Überschwemmungen kommt.

Der Schutz der Böden ihrer Lieferanten liegt den Brotsüchtig-Gründern deswegen auch berufsbedingt am Herzen. "Unser Radius, in dem wir unsere Ressourcen beziehen, ist sehr klein. Wenn es allerdings zum Beispiel durch Hitzeperioden zu Ausfällen kommt, müssen wir diesen Radius vergrößern und irgendwann auf Importware zurückgreifen", sagt Raferzeder. "Ohne gesunde Äcker, gibt's bald nichts mehr beim Bäcker", sagt Kogler dazu.

EU-Renaturierungsgesetz

Ein wichtiger Schritt sei laut Kogler das "Nature Restauration Law", das Renaturierungsgesetz der Europäischen Union. Dieses sieht vor, dass künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden.

Auch Kaineder sehe es als "Rückschlag", wenn das Gesetz nicht beschlossen werden würde. Es sei in diesem Zusammenhang auch eine Frage des Artenschutzes, wenn unverbaute Grün- und Ackerflächen versiegelt werden. Insekten und Bienen werden dadurch weniger und können ihrer Aufgabe im Ökosystem nicht mehr nachkommen. "Hüpft dann ein Wirtschaftsfunktionär mit einem Bestäubungsstäbchen von Ast zu Ast?", so Kogler.

Negativbeispiele in Oberösterreich

Bei der Diskussion zum Thema Flächenverbrauch kommt unweigerlich das aktuelle Beispiel "Ohlsdorf" zur Sprache. Nachdem dort 19 Hektar Wald gerodet wurden, um ein Logistikzentrum zu bauen, ist die Vorgabe, zur Kompensation eineinhalb mal so viel Fläche aufzuforsten. Das sei aber laut Umweltlandesrat Kaineder aus ökologischer Sicht nicht optimal, weil der neue Baumbestand auf Wiesen und Feldern angepflanzt werde.

