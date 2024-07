Neben Musik gewährt der New York City Musikmarathon in Mattighofen heuer dem Tanz viel Raum. Die Workshops beginnen am 9. 8., die Konzertreihe am 14. 8. im Stadtsaal mit der Tanzabteilung der Bruckneruni, die gemeinsam mit dem Jazzensemble Gravity von Schlagzeuger und Festivalleiter Gernot Bernroider auftritt.