3 Jugendliche auf Linzer Bahnhof überfallen - Täter urinierte auf Opfer (14)

Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, ein 16-Jähriger aus Steyr und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung hatten sich am 16. April im Linzer Bahnhof aufgehalten. Zwei Jugendliche kamen auf die Burschen zu und boten an, gemeinsam mit ihnen einen Joint zu rauchen.

In Park verprügelt

Darauf begaben sie sich gemeinsam in Richtung Wienerstraße. Dort verlangten die zwei Unbekannten plötzlich von den dreien, ihre Taschen auszuleeren. Sie drohten ihnen dabei auch mit Schlägen. Danach drängten sie die Jugendlichen in eine Ecke und urinierten auf den 14-Jährigen. Später drängten die Täter ihre Opfer, mit ihnen in einem Bus zur Landwiedstraße zu fahren. In einem Park schlugen sie erneut mehrfach auf den 14-Jährigen ein, zogen ihm die Hose runter und drohten ihm. Die Angreifer raubten ihm Jacke, Schuhe und Air-Pods und flohen. Die Opfer verständigten darauf die Polizei.

Nun gelang es den Ermittlern, einen 14-Jährigen aus Wien auszuforschen. Er gestand den Überfall und nannte auch den Mittäter, einen 15-jährigen Wiener. Auch dieser gestand die Tat. Beide Burschen wurden festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.

