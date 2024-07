Teuerungswelle: "Jetzt kommen auch Leute aus der Mittelschicht zur Caritas"

Die Wärmestube der Caritas in der Linzer Dinghoferstraße verzeichnet seit der Teuerung eine steigende Zahl an Besuchern und eine sinkende an privaten Spendern.

Im Schnitt 80 Mittagessen wurden vor 2020 in der Wärmestube in Linz an Hilfesuchende ausgegeben. Die Besucherzahlen bewegten sich zwischen 70 und 100 pro Tag. Dann kam Corona. Und die Teuerungswelle. Und das zeichnet sich auch in den Einrichtungen der Caritas ab. "Es hat auch vorher Spitzentage gegeben. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt grundsätzlich mehr Leute kommen", sagt Marion Huber,