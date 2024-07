Brand am Landeshauptschießstand in Linz: 80-Jähriger verletzt

Wie berichtet, war es am Dienstagnachmittag im Linzer Süden zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen: In der Anlage des Schützenvereins Auerhahn war gegen 15:50 Uhr Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg sowie die Linzer Berufsfeuerwehr standen mit mehr als 60 Mann stundenlang im Einsatz, die Rauchwolke war weithin sichtbar. Am Mittwochabend informierte die Polizei über erste Ermittlungsergebnisse.

Binnen Sekunden in Vollbrand

Als der Brand ausbrach, befand sich ein 80-jähriger Gast im Schießkanal. Laut Exekutive verhielt sich der betagte Schütze regelkonform. Er hantierte den Standregeln entsprechend mit seinem Vorderladerevolver, als mehrere Funken vom Lauf der Waffe auf den Boden fielen. Weil sich dort Pulverrückstände angesammelt hatten, kam es zu einer Explosion. Die Stichflamme setzte den Schießstand binnen Sekunden in Vollbrand.

Video: Die Feuerwehr löschte mittels mehrerer Rohre und von einer Leiter aus

Senior hatte großes Glück

Laut Polizei hatte der Senior großes Glück: Durch die Explosion selbst blieb er quasi unverletzt, er kam aber zu Sturz und verletzte sich dabei lediglich leicht am Handgelenk. Zudem musste er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Linzer Spital gebracht werden. Die Erhebungen der Polizei dauern unterdessen an. Der Schießbetrieb am Landesschießstand ist vorübergehend komplett eingestellt, teilte die Betreiber auf ihrer Website mit.

Lokalisierung: Der Brand brach am Landeshauptschießstand im Linzer Stadtteil Kleinmünchen aus

