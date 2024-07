GWG Parkplatz Am Fünfundzwanziger Turm wird zum Sonnenkraftwerk

Die GWG Linz hat in einem Pilotprojekt 14 Parkplätze bei einem Mietshaus Am Fünfundzwanziger Turm mit Photovoltaik-Doppel-Carports überdacht. Dadurch wird das Aufheizen der versiegelten Fläche reduziert und zusätzlich Energie produziert. Konkret soll die Anlage jährlich bis zu 45.000 Kilowattstunden Strom produzieren, was in etwa dem Jahresverbrauch von rund 15 Haushalten entsprechen würde. "Die überdachten Parkplätze sind sein zusätzlicher Benefit für unsere Mieter, ihre Autos sind künftig witterungsgeschützt, sie erhalten günstigen Strom und wir leisten einen Beitrag zur lokalen Energiewende", sagen die beiden GWG-Geschäftsführer Wolfgang Steiger und Nikolaus Stadler.

Auf Pilotprojekt könnten weitere folgen

Durch das Sonnenkraftwerk werden jährlich bis zu 40.000 Kilogramm CO2 eingespart. Ausgeführt und betrieben wird es von der Wka Ökostrom Photovoltaik GmbH aus Pettenbach, das unter der Marke Sunport Photovoltaik-Carports entwickelt und vertreibt. Für die GWG ist es das erste Projekt dieser Art. Insgesamt könnten 60.000 m2 auf Dächern und Parkplätzen von GWG-Objekten genutzt werden. Am einfachsten wäre es laut Stadler, diese Flächen an einen Betreiber zu verpachten, denn die GWG könne als gemeinnütziges Unternehmen nicht so einfach Strom vertreiben. "Die GWG setzt damit vorbildhaft das Ziel der Stadt Linz um, bis 2040 eine klimaneutrale Industriestadt zu werden“, sagt GWG-Aufsichtsratsvorsitzender Stadtrat Dietmar Prammer (SP).

Eröffnung der Anlage mit den GWG-Geschäftsführern, Stadtrat Prammer und einem Vertreter der Wka Ökostrom Photovoltaik GmbH. Bild: GWG Linz

