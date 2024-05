Flucht von Jugendlichen: Drei Beamte bei Einsatz im Bezirk Braunau verletzt

Wie berichtet, waren in der Nacht auf Sonntag sieben Burschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) festgenommen worden. Der 17-jährige Lenker, der keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand, war in Eggelsberg vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet.

In seinem Kombi, der eigentlich fünf Sitzplätze hat, fuhren noch sechs Jugendliche mit. Erst nach rund 30 Kilometern konnten die Flüchtigen, die allesamt aus dem Drogenmilieu kommen, gestoppt werden. Nicht nur beim Lenker, auch drei seiner Mitfahrer, hatten illegale Drogen konsumiert. Während der Flucht warfen sie mehrfach Säckchen aus dem Auto. Die Polizei vermutet, dass es sich beim Inhalt um Drogen handelt.

Zwei Straßensperren durchbrochen

Wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtet, wurden bei dem Großeinsatz drei Beamte verletzt. "Während der Verfolgung wurde zweimal vergebens mittels Straßensperre versucht den Lenker zum Anhalten zu bewegen", heißt es im Polizeibericht. Erst nach 40 Minuten gelang es, das Fluchtauto in der Ortschaft Schauberg (Gemeinde St. Johann am Walde) durch eine dritte Sperre an der Weiterfahrt zu hindern. Es hatte einen quer gestellten Streifenwagen gerammt.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

