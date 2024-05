Großeinsatz im Bezirk Braunau: Sieben Jugendliche nach 30 Kilometern gefasst

Eine Anrainerin bei der Unfallstelle in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau).

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Eggelsberg hat sich zu einem Großeinsatz im gesamten Bezirk ausgewachsen. Insgesamt acht Streifen sollen beteiligt gewesen sein. Erst nach 40 Minuten konnten die flüchtigen Jugendlichen in St. Johann gestoppt werden. Der 17-jährige Lenker, der unter Kokaineinfluss stand und keinen Führerschein besitzt, krachte dort mit dem überbesetzen Fluchtauto in einen Streifenwagen.

Bursche im Kofferraum

Neben ihm saßen in dem Fünfsitzer noch sechs weitere Burschen. Einer von ihnen ist sogar im Kofferraum mitgefahren. Verletzt wurde bei der Nachfahrt und dem Unfall glücklicherweise niemand.

Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber den OÖN berichtet, sind alle Jugendlichen aufgrund von Suchtgiftdelikten polizeibekannt. Laut ersten Informationen handelt es sich um Österreicher, Bosnier und Rumänen. Der Fahrer, der mit dem Pkw seines Vaters unterwegs gewesen sein dürfte, ist rumänischer Herkunft und lebt im Bezirk Braunau.

Straßensperren umfahren

Was bisher bekannt ist: Gegen 2.50 Uhr wollten Polizisten einen Pkw in Eggelsberg zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Anstatt anzuhalten, raste der Lenker davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, weitere Streifen wurden zur Unterstützung hinzugezogen.

Die Fahrt erstreckte sich - nach derzeitigem Informationsstand - über St. Peter am Hart, Burgkirchen, Moosbach, Helpfau-Uttendorf, Schalchen und Mattighofen bis nach St. Johann am Walde. Dabei soll der 17-Jährige zwei Straßensperren umfahren haben. Erst gegen 3.30 Uhr, nach 40 Minuten und fast 30 Kilometern, endete die Flucht mit einem Unfall - und zwar direkt bei der Hauseinfahrt eines Ehepaares.

"Da ist es zugegangen, ein Wahnsinn"

"Mein Mann und ich sind durch das Blaulicht aufmerksam geworden", sagt Augenzeugin Helga Feichtenschlager. Anfangs sei sie von einem Rettungseinsatz ausgegangen. Dann konnte sie vom Schlafzimmerfenster aus beobachten, wie ein Pkw den Leitpflock zu ihrer Einfahrt rammte und das Polizeiauto touchierte. Danach wurden den Insassen des Pkw Handschellen angelegt, immer mehr Streifen kamen dazu. "Da ist es zugegangen, ein Wahnsinn", sagt die Anrainerin.

Einvernahmen am Sonntag

"Die sieben Jugendlichen wurden festgenommen", teilte ein Polizeisprecher mit. Die Einvernahmen waren am Sonntagnachmittag noch im Gange.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Spuren an der Unfallstelle Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

