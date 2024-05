Brigitte Karner: „Die Trauer ist erst viel später gekommen“

"Ich sag’ Ihnen was, diese Sophie ist die perfekte Figur für mich, eine Traumrolle im Moment.“ Brigitte Karner sei „über das gesamte Theaterprojekt in Meggenhofen sehr glücklich“. In Ferdinand Raimunds Zaubermärchen „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, das am 7. Juni ebendort in der Regie von Martin Leutgeb Premiere feiert, ist Sophie die Frau des verbitterten Herrn von Rappelkopf.