120 Milchkühe aus brennendem Bauernhof im Bezirk Amstetten gerettet

Als die Feuerwehren eintrafen, stand der Dachstuhl eines Heustocks bereits in Vollbrand. 10 Feuerwehren mit 107 Einsatzkräften stand mehrere Stunden im Einsatz und konnten 120 Milchkühe aus dem Gebäude retten sowie ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude des Vierkanterhofs verhindern.

Das Feuer sei seit 8.00 Uhr unter Kontrolle, doch auch am Vormittag sei ein Großaufgebot damit beschäftigt Brandgut händisch zu zerteilen und Glutnester abzulöschen, hieß es in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Dachstuhl und am Heulager dürfte jedoch groß sein.

