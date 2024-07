Die "Ton"-Künstler feiern in Steyr ihr 30-Jahr-Jubiläum

Der "Internationale Töpfermarkt" am Steyrer Stadtplatz gehört zum Sommer wie der Sprung ins kühle Nass. Heuer feiert die dreitägige Schau im historischen Zentrum bereits ihr 30-jähriges Jubiläum. Los geht es schon morgen, Freitag. Bis einschließlich Sonntag zeigen die "Ton"-Künstler aus vielen Ländern täglich von 9 bis 18 Uhr ihre kunstvoll gefertigten Exponate.

"Offiziell" eröffnet wird der Steyrer Töpfermarkt allerdings erst am zweiten Tag von Bürgermeister Markus Vogl und Stadträtin Evelyn Kattnigg. Dabei spielt am Samstag um 10 Uhr beim Leopoldibrunnen auch die Stadtkapelle Steyr auf.

Im Jubiläumsjahr haben sich die Organisatoren auch eine besondere Neuerung einfallen lassen: Am Sonntag gibt es erstmals eine Preisnominierung durch die Besucher unter dem Motto "Mein schönstes Stück". Dabei präsentiert jeder der Aussteller ein ausgewähltes, verkäufliches Werk aus seinem Sortiment, das bei der Preisverleihung im Mittelpunkt steht. Die Preisvergabe selbst findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Unter all jenen Besuchern, die an der Bewertung teilgenommen haben, werden im Anschluss auch Einkaufsgutscheine für den Töpfermarkt gezogen.

Alte Handwerkskunst

Angeboten wird bei der 30. Auflage des "Internationalen Töpfermarktes" in Steyr wieder eine bunte Vielfalt an Exponaten, von Gebrauchsgegenständen bis hin zu erlesenen Kunststücken. Zu finden sind des Weiteren Schmuckstücke, Uhren und Lampen. Ebenso nahezu unerschöpflich sind die verschiedenen Techniken der Töpfer, nach denen aufwendig die aus Erde geschaffenen Erzeugnisse im Feuer gebrannt werden: Der Weg vom Tonklumpen hin bis zur kunstvoll glasierten Vase ist jedenfalls ein langer. Das Töpfern selbst zählt ebenso wie das Korbflechten zu den ersten und ältesten Handwerken der Menschheit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper