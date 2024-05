Wunderthesen auf dem Prüfstand

Viel hilft viel, mag vielleicht für Massagen gelten, in der Sprache ist das meistens falsch. In der OÖN-Außenpolitik etwa zögerten die US-Höchstrichter eine Entscheidung hinaus und ließen damit "die Uhr für einen Prozess gegen Trump auslaufen". OÖN-Leser Gottfried H. erinnerte dies an das Auslaufen der Batterie in seiner Armbanduhr. Das habe irreparable Schäden verursacht, schrieb er. Formulierungsfehler hinterlassen zum großen Glück für Leserinnen und Leser keine bleibenden Schäden im Gehirn.