Am 8. Juli 2016 berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten erstmals über die Pläne für den Bau eines Jufa-Hotels in Engelhartszell. Man wolle bis Jahresende die Gespräche über ein 70-Zimmer-Haus in der Nähe des Faber-Castell-Areals zum Abschluss bringen, sagte Gerhard Wendl, Vorstandsvorsitzender der Jufa-Hotels, damals.