Nach Bombendrohung: "Keiner hatte Angst, wieder in die Schule zu gehen"

"Gemeinsam schaffen wir das!" Dieses Motto wird am Akademischen Gymnasium Linz von den Jugendlichen, Lehrkräften und dem Direktor auch in turbulenten Tagen gelebt. Davon konnten sich die OÖNachrichten bei einem Lokalaugenschein 48 Stunden nach der Bombendrohung überzeugen. "In unserer Klasse hatte keiner Angst, wieder in die Schule zu gehen", sagt Nora Schmidt.