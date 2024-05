2,3 Millionen Euro Schaden: Prozess gegen zündelnde Lehrlinge vertagt

Dichte Rauchschwaden quollen am Vormittag des 15. Novembers 2021 aus den Kellerräumen eines Eisenwaren- und Werkzeuggeschäfts in Vöcklabruck. Dort war ein Lager in Brand geraten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, war die Ursache für die Feuersbrunst Brandstiftung gewesen. Der Schaden liegt laut Anklageschrift bei 2,3 Millionen Euro. Verantwortlich dafür sein sollen ein inzwischen 19-Jähriger und ein heute 21-Jähriger. Die beiden jungen Männer waren damals in dem Betrieb Lehrlinge