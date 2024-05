Dachziegel auf fahrendes Auto geworfen: Mühlviertler verurteilt

Am späten Nachmittag des 2. Jänner eskalierte die Situation. Als eine junge Frau mit ihrem Auto auf einem Güterweg in Lasberg (Bezirk Freistadt) fuhr, landete ein Dachziegel auf der Windschutzscheibe. Der 56-Jährige, der wegen seiner Gewaltbereitschaft schon mehrfach vorbestraft war, hatte den Ziegel geworfen und den Pkw damit beschädigt. Die Lenkerin kam mit dem Schrecken davon. Sie gab an, den Angreifer nicht gekannt zu haben.