Hundewelpe reiste im Motorraum von Rumänien nach Deutschland

Zwei Anrufer hatten am Wochenende die Polizei verständigt, weil sie aus dem Motorraum eines Autos ein Winseln gehört hatten. Als die Beamten und der Autobesitzer den Motorraum geöffnet hätten, habe sie ein kleiner schwarzer Hund angeschaut. Um das Tier zu befreien, hätten die Beamten erst einen Schlauch entfernen müssen, hieß es weiter in der Mitteilung.

Anschließend wurde der geschwächte Hund, der unter Zecken- und Flohbefall litt, in ein Tierheim gebracht. Der verblüffte Autobesitzer gab an, er sei gerade aus Rumänien wiedergekommen und habe schon dort ein Winseln wahrgenommen, das er aber nicht seinem Fahrzeug zugeordnet habe. Daraus schlossen die Beamten, dass der Hundewelpe bereits in Rumänien unbemerkt in den Motorraum geklettert war.

