Pkw geriet in S10-Tunnel in Lasberg ins Schleudern - Lenkerin (22) verletzt

Die 22-Jährige aus aus Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) fuhr am Sonntag gegen zwei Uhr früh mit ihrem Pkw auf der S10 Richtung Süden. In der Tunneleinhausung "Satzinger" in Lasberg geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto prallte frontal gegen eine Straßenleiteinrichtung. Durch die Wucht des Anpralls öffneten sich die vorderen Airbags.

Ein Alkotest bei der Lenkerin zeigte 1,4 Promille. Der Führerschein wurde ihr noch an Ort und Stelle abgenommen. Die 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das LKH Freistadt gebracht.

