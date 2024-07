Soroptimistinnen ebneten Ukrainerin Teilnahme an internationalen Musiktagen

Die Internationalen Musiktage 2024 in Aigen-Schlägl sind noch im Gange und verzeichnen bereits jetzt einen großen Erfolg, geprägt von 12 herausragenden Konzerten, die von den Teilnehmenden, Dozenten und Dozentinnen gestaltet wurden. 65 talentierte Musiker und Musikerinnen brillierten mit ihren Streichinstrumenten und am Klavier. Ein Höhepunkt war die Teilnahme der talentierten jungen Pianistin Yulia aus der Ukraine, die in Graz studiert. Dank eines großzügigen Sponsorings der Soroptimistinnen konnte sie an überhaupt erst an den Musiktagen teilnehmen.

Die Soroptimistinnen, eine weltweite Organisation, die sich für die Förderung von Frauen und Mädchen einsetzt, sind stolz darauf, Yulia diese wertvolle Gelegenheit ermöglicht zu haben.

Gertraud Scheiblberger, Präsidentin der Oberösterreichischen Streichervereinigung, unterstrich die Bedeutung der Musik als universelles Sprachrohr. Die Internationalen Musiktage sind eine Plattform für junge Musiker, Musikerinnen, Dozenten und Dozentinnen, ihr Talent weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Die Unterstützung durch die Soroptimistinnen ermöglicht es diesen Talenten, ihre Fähigkeiten in einem inspirierenden Umfeld zu erweitern und wichtigen internationalen Kontakt zu knüpfen. Im Jahr 2025 werden die Internationalen Musiktage erneut im Mühlviertel – in Rohrbach-Berg – stattfinden.

