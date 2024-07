Nach Pendler-Ärger: Neue Regeln für Bushaltestelle in Aigen-Schlägl

Wann hält der Bus auf dem Marktplatz, wann an der Ersatzhaltestelle in der Gartenstraße? Darüber gab es Anfang der Woche heiße Diskussionen. Zum einen, weil es nur bestimmte Zeitfenster betreffen sollte, zum anderen, weil es falsche Informationen in der App des Verkehrsverbundes und fehlende auf dem Aushang auf dem Marktplatz gab.

Jetzt wurde eine Lösung gefunden. Wegen der Baustelle nahe dem Marktplatz wird die Ersatzhaltestelle in der Gartenstraße auch kommende Woche angefahren – allerdings ohne zeitliche Ausnahmen: von Montag (29. Juli) 0 Uhr bis Donnerstag, 1. August, 23.59 Uhr, heißt es vom Verkehrsverbund.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger