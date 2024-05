Neue Standorte für die mobilen Radargeräte

Neben den fix installierten Radarkästen wird in den kommenden Wochen im Voglweg und in der Volksfeststraße mobil geblitzt. Die Standorte wechseln in der Regel jeden Monat.

