Regen, Sturm und Hagel: Unwetter erreichten Oberösterreich

Windböen bis 102,2 km/h kündigten die Unwetter an, die am Montagabend mit Hagel, Regen, Blitz und Donner über Oberösterreich zogen. Umgestürzte Bäume und lokale Überflutungen beschäftigten die Feuerwehren.

Beeindruckende Bilder aus Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) zeigen die Front:

Der erste Unwetter-Einsatz wurde um 19.14 Uhr in Braunau am Inn gemeldet – die Feuerwehr musste ein Dach sichern, das durch den Sturm gefährdet war. Etwa zur selben Zeit musste in Nußdorf am Attersee die Feuerwehr Parschallen-Aich ausrücken, um einen umgestürzten Baum von einer Fahrbahn zu räumen. Um 20.12 Uhr rückte die Feuerwehr in Molln aus, um Sturmschäden zu beheben. Auch im Bezirk Perg rückten die Florians zur Beseitigung von umgestürzten Bäumen aus.

In Ranshofen (Bezirk Braunau) stand die Feuerwehr im Einsatz, um ein Dach zu sichern. Bild: Pressefoto Scharinger

Die Windspitzen am Montagabend (Stand 20.45 Uhr):

Kremsmünster: 102,2 km/h

Braunau/Ranshofen: 91,4 km/h

Wolfsegg: 88,2 km/h

Micheldorf: 86,8 km/h

Vöcklabruck: 83,2 km/h

Gewitterzelle im Raum Steyr

Eine Gewitterzelle ließ im Raum Steyr lokale Gewässer über die Ufer treten, in Bad Hall wurde die Feuerwehr alarmiert, um einen Keller auszupumpen. In Schiedlberg und Kronstorf wurden ebenfalls Schäden durch Überflutungen gemeldet. Im Bezirk Linz-Land wurden Vermurungen (Niederneukirchen) und Überflutungen (Kematen an der Krems, Piberbach) registriert.

In der Landesleitstelle geht man aktuell davon aus, dass die Gewitter weiter durchziehen werden und sieht sich für die Aufgaben gut gerüstet.

