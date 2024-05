Wie sich der Klimawandel auf die Lebensmittelpreise auswirken könnte

Der Klimawandel und das häufigere Auftreten von Extremwetterereignissen wie Hitze- und Dürreperioden oder Starkregen werden sich auch auf den Einkauf im Supermarkt auswirken. Das legt eine Studie nahe, die das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und die Europäische Zentralbank durchgeführt haben. Laut ihren Berechnungen könnten die steigenden Temperaturen die Nahrungsmittelinflation bis 2035 jedes Jahr um bis zu 3,2 Prozent antreiben. So hat der von Hitze und Trockenheit geprägte Sommer 2022 laut Schätzungen die Lebensmittelinflation in Europa um etwa 0,6 Prozentpunkte erhöht.

Auch die heimische Nationalbank (OeNB) hat sich Anfang des Jahres mit dem Thema beschäftigt: Sie hat etwa festgestellt, dass die Inflationsrate für Bier nach ungewöhnlich heißen Sommern oder nach einem warmen oder auch niederschlagsreichen Frühling steigt. Genau erklären lasse sich die Preiserhöhung nicht, sie könnte sowohl mit der Nachfrage als auch mit einem verknappten Angebot aufgrund von Ernteausfällen zusammenhängen. Die Wirkung von Wetterereignissen auf die Preise sei somit nicht eindeutig vorhersagbar.

Alpenraum besonders betroffen

Auch Franz Sinabell, Agrarökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, ist vorsichtig, was konkrete Einschätzungen betrifft. "Wir leben im Klimawandel, es ist also schwierig, bestimmte Wetterereignisse eindeutig zuzuordnen." Dass der Klimawandel die Landwirtschaft verändere, sei unbestritten – besonders im Alpenraum werde das stark zu spüren sein. Wärmere Temperaturen würden etwa die Lebensbedingungen mancher Schädlinge erleichtern.

Die Produktion von Agrargütern werde sich laut Prognosen bis 2040 um drei bis fünf Prozent verteuern, sagt Sinabell. "Inwieweit dann auch die Lebensmittelpreise steigen, ist eine andere Frage." In den Preisen seien auch die Kosten für Energie, Arbeit oder Mieten enthalten. Generell sei zu beobachten, dass Österreichs Bevölkerung wachse, die landwirtschaftliche Fläche nehme aber ab, sagt Sinabell. Die Erträge seien nicht mehr stark steigerbar, in Zukunft werde Österreich deshalb stärker von Importen aus dem Ausland abhängig sein.

Folgen für die Landwirte

Mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft beschäftigt sich Patrick Falkensteiner, Referent bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Die Wetterkapriolen seien eindeutig zu spüren, sagt er. In den vergangenen Jahren hat sich so mancher Anbau vom Frühling in den Herbst verlagert, mit sogenannten Winterungen kann die Feuchtigkeit besser genutzt werden.

Um sich abzusichern, braucht es ein langfristiges Bodenmanagement, das viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. "Es ist gängige Praxis, Zwischenfrüchte und Begrünungen einzusetzen. Sie bedecken den Boden, die Pflanzenreste schützen vor Erosion", sagt Falkensteiner. Als Reaktion auf das gestiegene Risiko von Ernteausfällen müssten die Landwirte diversifizieren und neben Ackerbau zusätzlich Gemüse bzw. Obst anbauen oder Tiere halten.

Infolge der Investitionen würden auch die Lebensmittelpreise steigen, sagt Falkensteiner. Ob der Konsument dann bereit sei, den höheren Preis für heimische Produkte zu bezahlen, sei die "Gretchenfrage". "Wir müssen den Konsumenten den Wert der heimischen Landwirtschaft – die, was Klima betrifft, viel besser aufgestellt ist als andere – besser vermitteln", sagt Falkensteiner.

Neue Pflanzenarten

Die wärmeren Temperaturen und veränderten Vegetationsperioden haben dazu geführt, dass in Österreich neue Pflanzen angebaut werden können. Etwa Süßkartoffeln, die in Mittel- und Südamerika beheimatet sind, oder Melonen, die ursprünglich aus dem tropischen Westafrika stammen. In der Steiermark werde auch Reis angebaut, sagt Franz Sinabell.

Wichtiger würden Züchtungen, die besser mit Trockenheit umgehen könnten. Ein Beispiel seien Weizensorten, sagt Patrick Falkensteiner. Zu neuen Kulturarten zählen neben Sojabohnen – "eine Erfolgsgeschichte in Oberösterreich" – Hirse oder Buchweizen. Auch für den Weinanbau im Bundesland – aktuell gibt es 100 Hektar Rebfläche – sind die Veränderungen eine Chance. Ein großes Risiko bleibt allerdings der Frühjahrsfrost.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner