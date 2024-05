4:0-Triumph: Glasner-Mannschaft Crystal Palace führte Manchester United vor

Oliver Glasner surft mit seiner Mannschaft Crystal Palace weiterhin auf der Erfolgswelle. Am Montagabend feierte das Team aus London gegen Manchester United einen beeindruckenden 4:0-Heimerfolg. Michael Olise (12.) und Jean-Phiippe Mateta (40.) erzielten die Treffer vor der Halbzeit.

Nach der Pause legten Tyrick Mitchell (58.) und erneut der 22-jährige Michael Olise (66.) nach. Olise ist mit 50 Millionen Euro Marktwert der derzeit "wertvollste" Spieler von Crystal Palace. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. In der 92. Minute traf Odsonne Edouard nur den Pfosten.

Damit holte die Glasner-Elf in den vergangenen fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden. Das kriselnde Manchester United war völlig chancenlos, ob Trainer Erik ten Hag nach dieser Saison noch eine Zukunft bei Manchester hat, ist nach der Blamage gegen Crystal Palace unsicherer denn je. Der 54-jährige Niederländer wurde zuletzt in Medienberichten auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Ganz anders die Situation bei Oliver Glasner und seinen Co-Trainern Michi Angerschmid und Ronald Brunmayr. Der Riedauer hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling entwickelt. Kein Wunder: die Mannschaft spielt attraktiven und leidenschaftlichen Fußball, in elf Spielen unter dem 49-Jährigen, der in seiner Karriere 571 Pflichtspiele für die SV Ried absolvierte, kassierte Crystal Palace lediglich drei Niederlagen. Am kommenden Samstag will Crystal Palace den Erfolgslauf beim Auswärtsspiel gegen Wolverhampton fortsetzen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif