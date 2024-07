Europacup: Rapid und Austria Wien kennen ihre nächsten möglichen Gegner

Trabzonspor oder MFK Ruzomberok sind die nächsten möglichen Gegner des SK Rapid auf dem Weg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Falls sich Rapid in der zweiten Runde gegen Wisla Krakau durchsetzt, geht es in der dritten Qualifikationsrunde am 8. und 15. August gegen den Tabellendritten der türkischen Süperlig oder den slowakischen Cupsieger. Auf Austria Wien wartet in der Conference-League-Quali Djurgården oder Progres Niederkorn. Das ergab die Auslosung am Montag.

Rapid startet am Donnerstag (18.00) in Polen und am 1. August (20.30) in Hütteldorf die Europacupsaison, am selben Tag ermitteln auch Ruzomberok und Trabzonspor den Aufsteiger. Favorisiert wird der siebenfache türkische Meister. Sollte die Mannschaft mit dem türkischen Teamtorhüter und EM-Teilnehmer Ugurcan Cakir, der in Deutschland allerdings nicht zum Einsatz kam, aufsteigen, könnte es für Rapid zum Wiedersehen mit Taxiarchis Fountas kommen. Der griechische Stürmer hat von Sommer 2019 bis März 2022 für die Hütteldorfer gespielt. Die Wiener würden zunächst auswärts antreten.

Austria müsste wieder nach Skandinavien

Sollte Rapid gegen Krakau ausscheiden, würde es in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League gegen den Sieger aus FK Sarajevo aus Bosnien-Herzegowina oder Spartak Trnava aus der Slowakei weitergehen.

Die Austria, die in der zweiten Conference-League-Qualifikationsrunde am Donnerstag (18.00) auswärts und am 31. Juli (20.30) zu Hause auf Ilves Tampere trifft, könnte im Erfolgsfall wieder nach Skandinavien reisen müssen. In der dritten Quali-Runde warten der schwedische Tabellenzweite Djurgården aus Stockholm oder der luxemburgische Cupsieger Progres Niederkorn. Die Austria hätte im ersten Spiel Heimvorteil.

