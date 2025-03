Warum Leverkusen ein Angstgegner des FC Bayern ist

In der deutschen Fußball-Bundesliga braucht Leverkusen schon ein kleines Wunder, um die Mission Titelverteidigung zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Zehn Runden vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den FC Bayern satte acht Punkte.

Was nicht heißt, dass der Rekordmeister aus München für die Werkself von Coach Xabi Alonso unantastbar ist. Im Gegenteil: In den bisherigen drei Duellen 2024/25 blieb Leverkusen ungeschlagen. In der Liga gab es zwei Remis (1:1, 0:0), im DFB-Pokal-Achtelfinale avancierte Nathan Tella mit dem 1:0 in der 69. Minute zum Matchwinner in der Allianz-Arena, wo am Mittwoch (21 Uhr, Canal+) bereits das vierte Kräftemessen über die Bühne gehen wird.

Die beiden Giganten treffen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League aufeinander, die Bayern sind fest entschlossen, ihre Heimstätte auch am 31. Mai zu betreten. Dann findet dort das Endspiel im Ringen um den Pokal mit den Riesenohren statt. "Viele tippen ja auf Leverkusen, aber die Bayern sind in meinen Augen nie Außenseiter – egal, in welcher Verfassung sie sich befinden", sagte der Ex-Internationale Michael Ballack, der einst für beide Vereine gekickt hatte.

"Wir sind nicht dumm"

Im Fokus steht Florian Wirtz (21), Leverkusens Offensivstratege, der trotz bis 2028 laufenden Vertrags längst auf dem Wunschzettel des FC Bayern steht. "Er ist für mich der beste Spieler Deutschlands. Und ich mache kein Geheimnis daraus, dass es unser klares Ziel sein muss, ihn zu verpflichten", sagte kürzlich Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige Vorstandsvorsitzende. Dafür könnten die Münchner den angeschlagenen Mittelfeldmann Joshua Kimmich, der wohl zu hoch gepokert hat, an Arsenal oder Paris Saint-Germain verlieren.

Wie auch immer: Es ist viel Brisanz in diesem innerdeutschen Duell, vor dem Leverkusen-Coach Alonso warnt: "Wir sind nicht dumm, wir wissen, gegen wen wir hier spielen. Wir müssen großen Respekt haben", betonte der Spanier, der selbst von 2014 bis 2017 bei den Bayern am Ball gewesen war. Seit 30. September 2022 (0:4) hat Leverkusen kein einziges der sechs Duelle verloren. Das nährt die Zuversicht.

Aber auch die Münchner brauchen sich nicht zu verstecken. "Es ist ein echt spannendes Los, beide Teams sind sehr gut, wir brauchen unser höchstes Niveau, um eine Runde weiterzukommen", sagte ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer.

Feyenoord mit neuem Trainer, aber ohne Trauner

Aufstiegsambitionen, aber eine lange Verletztenliste hat auch Feyenoord Rotterdam. Das Team von Neo-Trainer Robin van Persie muss im Heimspiel gegen Inter Mailand – Marko Arnautovic wird bei den Italienern wohl auf der Bank Platz nehmen – nicht weniger als elf Mann vorgeben. Darunter befindet sich auch ÖFB-Teamverteidiger Gernot Trauner.

Van Persie hat gerade einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, aber bei seinem Abgang vom Liga-Konkurrenten SC Heerenveen verbrannte Erde hinterlassen. Generaldirektor Ferry de Haan kann den Ehrgeiz des 41-Jährigen verstehen, "der Wechsel mitten in der Saison ist für uns aber sehr ungünstig", sagte er. In der Eredivisie ist Feyenoord Vierter, Heerenveen Achter. Ajax Amsterdam führt ziemlich überlegen.

