So lange fällt Manuel Neuer aus 

Manuel Neuer musste beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen vorzeitig in die Kabine.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern. Torhüter Manuel Neuer fällt nach seinem verletzungsbedingten Austausch beim 3:0-Sieg der Bayern über Bayer Leverkusen im Champions-League-Play-Off wohl länger aus.

Der Torhüter zog sich einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu, der ihn bis zu Länderspielpause, die Ende März endet, außer Gefecht setzen wird. Beim Jubel über das Tor zum 2:0 hatte Neuer den folgenschweren falschen Schritt gemacht, der ihm jetzt eine längere Pause beschert. Damit wird er auch nicht für das Rückspiel zur Verfügung stehen, und in Leverkusen durch Jonas Urbig ersetzt werden. In der Länderspielpause trifft Deutschland im Nations-League-Viertelfinale auf Italien (20. und 23. März).

