Kanzler beim EU-Gipfel, heikles Terrain für Babler: Regierung wurde in Brüssel vorstellig

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Brüssel

Auch die Parteispitzen der Regierungspartner waren am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs zugegen. Mehr zum Thema: EU-Sondergipfel soll Unterstützung für Ukraine und Stärke zeigen Dichtes Gedränge herrschte Donnerstagmittag im Foyer des Europa-Gebäudes in Brüssel. Dutzende Journalistinnen und Journalisten sowie Kameraleute konkurrierten um einen Platz in den vorderen Reihen, um die Stimmen der Staats- und Regierungschefs sowie der EU-Spitzen einzufangen. Nach dem Eklat