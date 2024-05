Camping in Oberösterreich: Preise gestiegen, Nachfrage "explodiert"

Schönwetter, sommerliche Temperaturen und ein unmittelbares Naturerlebnis: Diese Zutaten lockten laut Tourismusstatistik von November 2022 bis Oktober 2023 rund 181.349 Gäste auf Oberösterreichs Campingplätze. Mit 497.545 Nächtigungen wurde ein Rekord und eine Steigerung von 12,1 Prozent im Vergleich zum Tourismusjahr 2022 verzeichnet. "Seit gut zehn Jahren spürt man, dass das Camping enorm boomt", sagt Georg Föttinger, Aufsichtsratsvorsitzender Tourismusverband Attersee-Attergau.

Inflation und steigende Qualität

Zum Start der Urlaubs- und damit auch Camping-Saison wertete das Buchungsportal "www.camping.info" die aktuellen Preise von mehr als 20.000 Campingplätze aus 34 Ländern aus. Die durchschnittliche Preisspanne für eine Campingnacht reicht von 13 bis 39 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison (Juli, August) inklusive Stellplatz, Strom und Ortstaxe. An der Spitze des Preisrankings steht Italien (39,24 Euro), aber auch in Österreich (36,35 Euro) muss vergleichsweise tiefer in die Tasche gegriffen werden. Mit durchschnittlich 33,67 Euro ist eine Campingnacht in Oberösterreich mehr als fünf Euro teurer als im Vorjahr (28,70 Euro). Maximilian Möhrle, camping.info-Geschäftsführer, spricht dennoch von einem "ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis". Den Preisanstieg sieht er mit der Inflation sowie der steigenden Nachfrage und Qualität begründet.

In Oberösterreich gibt es laut Tourismusverband 90 Campingmöglichkeiten, verteilt über das ganze Bundesland, mit einem Schwerpunkt im Salzkammergut und entlang der Donau. "Campen ist eine besondere Art von Urlaub und zwischen 15. Juli und 15. August ist die Nachfrage bei uns am größten", sagt Georg Föttinger, der auch in Steinbach am Attersee einen Campingplatz sowie ein Hotel führt.

Acht Camping- und zwei Wohnmobilstellplätze, auf denen im vergangenen Tourismusjahr insgesamt 81.700 Nächtigungen gezählt wurden, gibt es im Gebiet Attersee-Attergau. "Die Camper freuen sich in der Natur zu sein und sie schätzen es sehr, dass wir Seezugänge bieten können", betont Föttinger, der im Camping Seefeld rund 50 Tagescampern und 65 Dauercampern Platz bietet.

Dauercamping als Zweitwohnsitz-Alternative

Die Möglichkeit sich einen Dauerstellplatz für die gesamte Saison zu mieten, erlebte während der Corona-Pandemie einen zusätzlichen Aufschwung. Schließlich galt damals ein Aufenthaltsverbot, außer man war gemeldet. Und genau das sind die geschätzt 2100 Dauercamper in Oberösterreich, da sie wie Zweitwohnsitzbesitzer behandelt werden. "Seit Corona ist die Nachfrage explodiert. Die Warteliste wird wöchentlich länger", bestätigt Walter Mairinger, Geschäftsführer von Graus Dauercamping mit 197 Abstellplätzen in Nußdorf am Attersee. Den Campingplatz gibt es laut Mairinger seit den 1960er-Jahren, vor rund 30 Jahren haben die Betreiber auf reines Dauercamping umgestellt.

Dauercamping am Attersee habe laut Mairinger viele Vorteile für die Urlauber. Sie kommen bei Schönwetter und haben immer einen fixen Seezugang sowie Parkplatz. "Es ist eine relativ günstige Alternative zu einem klassischen Zweitwohnsitz, welcher jedoch den selben Komfort bietet. Auch weil die Ausstattung der Wohnwägen und Vorzelte immer hochwertiger wird", sagt Mairinger.

