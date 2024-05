Mühlviertler Hofladen führt Regionalität und Digitalisierung zusammen

Thomas und Stefan Pilz eröffneten am Sonntag ihr "KuliNAHrium".

Einen neuen Impuls in Sachen Nahversorgung setzen die Brüder Thomas (32) und Stefan Pilz (27) in der ehemaligen Filiale der Fleischhauerei Pilshofer im Ortszentrum von Bad Kreuzen. Ihr "KuliNAHrium" verfügt über ein breites Sortiment an bäuerlichen Produkten aus der Region und setzt bei Warenmanagement und Verkauf voll auf Digitalisierung. "Wir kaufen selber gerne Produkte von unseren Bad Kreuzener Landwirten und wollen diese Produkte mit unserem Laden fördern.